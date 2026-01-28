Heure des tout-petits

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Heure des tout-petits à la médiathèque de Monts.

Le samedi 14 février 2026 à 10h30

Lectures, comptines et jeux de doigts en anglais !

Pour les enfants de 0 à 4 ans et 1 parent accompagnant.

Animation gratuite, sur réservation (places limitées)

Heure des tout-petits à la médiathèque de Monts.

Le samedi 14 février 2026 à 10h30

Lectures, comptines et jeux de doigts en anglais !

Pour les enfants de 0 à 4 ans et 1 parent accompagnant.

Animation gratuite, sur réservation (places limitées)

Pour plus d’informations

mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

02.47.26.21.11 .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toddler hour at the Monts media library.

Saturday, February 14, 2026 at 10:30 a.m

Readings, rhymes and fingerplays in English!

For children aged 0 to 4 and 1 accompanying parent.

Free activity, on reservation (limited places)

L’événement Heure des tout-petits Monts a été mis à jour le 2026-01-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme