Heure des tout-petits Monts
Heure des tout-petits
13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire
Début : 2026-02-14 10:30:00
2026-02-14
Heure des tout-petits à la médiathèque de Monts.
Le samedi 14 février 2026 à 10h30
Lectures, comptines et jeux de doigts en anglais !
Pour les enfants de 0 à 4 ans et 1 parent accompagnant.
Animation gratuite, sur réservation (places limitées)
Pour plus d’informations
mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
02.47.26.21.11 .
13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
English :
Toddler hour at the Monts media library.
Saturday, February 14, 2026 at 10:30 a.m
Readings, rhymes and fingerplays in English!
For children aged 0 to 4 and 1 accompanying parent.
Free activity, on reservation (limited places)
