Monts

Bourse aux petits appareils électriques

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Bourse aux petits appareils électriques

Vendredi 12 juin (14h-18h30) au samedi 13 juin (9h-16h)

02 47 34 11 92 ccas@monts.fr

Bourse aux petits appareils électriques

Vendredi 12 juin (14h-18h30) au samedi 13 juin (9h-16h)

De l’électro-ménager (cuisine, entretien, bricolage, jardinage…) inutilisé dans votre placard, votre atelier ou votre garage ?

En recherche de renouvellement de vos appareils tout en voulant maîtriser votre budget ?

Le nouveau rendez-vous organisé par le CCAS de la Ville de Monts peut répondre à vos besoins première édition de la Bourse aux petits électro-ménagers et outils électriques de bricolage/jardinage

02 47 34 11 92 ccas@monts.fr .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr

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English :

Small electrical appliance market

Friday June 12 (2-6:30pm) to Saturday June 13 (9am-4pm)

02 47 34 11 92 ccas@monts.fr

L’événement Bourse aux petits appareils électriques Monts a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme