Bourse aux petits appareils électriques Monts
Bourse aux petits appareils électriques Monts vendredi 12 juin 2026.
Monts
Bourse aux petits appareils électriques
Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Bourse aux petits appareils électriques
Vendredi 12 juin (14h-18h30) au samedi 13 juin (9h-16h)
02 47 34 11 92 ccas@monts.fr
Bourse aux petits appareils électriques
Vendredi 12 juin (14h-18h30) au samedi 13 juin (9h-16h)
De l’électro-ménager (cuisine, entretien, bricolage, jardinage…) inutilisé dans votre placard, votre atelier ou votre garage ?
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02 47 34 11 92 ccas@monts.fr .
Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 92 ccas@monts.fr
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English :
Small electrical appliance market
Friday June 12 (2-6:30pm) to Saturday June 13 (9am-4pm)
02 47 34 11 92 ccas@monts.fr
L’événement Bourse aux petits appareils électriques Monts a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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