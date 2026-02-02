Spectacle The Greatest Showman par l’École Municipale de Musique Monts

Spectacle The Greatest Showman par l’École Municipale de Musique

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

C’est un spectacle haut en couleurs, inspiré de l’univers flamboyant de The Greatest Showman de Michael Gracey qui viendra clôturer la saison musicale de l’École Municipale de Musique de Monts. À travers cette soirée, les élèves exploreront l’énergie, la poésie et l’audace de cette comédie musicale devenue un véritable hymne à la différence, à la créativité et à la confiance en soi. Il est le fruit d’une collaboration des élèves et de leurs professeurs pour construire un projet collectif où chacun apporte sa couleur, sa sensibilité et son savoir-faire. Une première partie sera dédiée aux différentes classes de l’école, où chaque groupe présentera le fruit du travail mené tout au long de l’année. .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A colorful show inspired by the flamboyant universe of Michael Gracey?s The Greatest Showman will close the musical season at the École Municipale de Musique de Monts. Students will explore the energy, poetry and audacity of this musical comedy.

