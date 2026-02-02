Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire Monts

Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

L’âge d’or du baroque et classique italien. Partez à la découverte des chefs-d’œuvre italiens du XVIème et XVIIIème siècle avec la symphonie brillante et dansante de Luigi Boccherini, sans compter l’incontournable Quatre saisons du maître vénitien Vivaldi surnommé Le prêtre roux .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The golden age of Italian Baroque and Classical music. Discover Italian masterpieces of the 16th and 18th centuries with Luigi Boccherini’s brilliant, dancing symphony, not to mention the essential Four Seasons by the Venetian master Vivaldi, nicknamed The Red Priest .

