Découvertes des petites bêtes de l’eau par l’Arbre Voyageur Monts
Découvertes des petites bêtes de l’eau par l’Arbre Voyageur Monts dimanche 28 juin 2026.
Monts
Découvertes des petites bêtes de l’eau par l’Arbre Voyageur
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez observer, jouer et vous informer sur les petites bêtes de l’eau sur le stand installé par l’Arbre voyageur !
Venez observer, jouer et vous informer sur les petites bêtes de l’eau sur le stand installé par l’Arbre voyageur ! .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70
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English :
Come and observe, play and learn about the little creatures of the water at the stand set up by Arbre Voyageur!
L’événement Découvertes des petites bêtes de l’eau par l’Arbre Voyageur Monts a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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