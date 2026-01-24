Monts

Heure du conte

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Heure du conte à la médiathèque

Dans le cadre de ses animations autour du Moyen Age, la médiathèque de Monts vous propose des lectures de châteaux forts, princesses et de dragons !

Samedi 13 juin

10h30

Dès 4 ans !

Plus d’infos et réservations 02.47.26.21.11

Heure du conte à la médiathèque

Dans le cadre de ses animations autour du Moyen Age, la médiathèque de Monts vous propose des lectures de châteaux forts, princesses et de dragons !

Samedi 13 juin

10h30

Pour les princes et princesses dès 4 ans !

Plus d’infos et réservations 02.47.26.21.11 ou mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Story time

Saturday, January 24, 2026 at 10:30 a.m

Come and listen to winter stories for children.

Free with reservation at the Monts media library (02.47.26.21.11)

For children aged 4 and over.

L’événement Heure du conte Monts a été mis à jour le 2026-05-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme