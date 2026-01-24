Heure du conte Monts
Heure du conte Monts samedi 13 juin 2026.
Monts
Heure du conte
13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Heure du conte à la médiathèque
Dans le cadre de ses animations autour du Moyen Age, la médiathèque de Monts vous propose des lectures de châteaux forts, princesses et de dragons !
Samedi 13 juin
10h30
Dès 4 ans !
Plus d’infos et réservations 02.47.26.21.11
Heure du conte à la médiathèque
Dans le cadre de ses animations autour du Moyen Age, la médiathèque de Monts vous propose des lectures de châteaux forts, princesses et de dragons !
Samedi 13 juin
10h30
Pour les princes et princesses dès 4 ans !
Plus d’infos et réservations 02.47.26.21.11 ou mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr .
13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Story time
Saturday, January 24, 2026 at 10:30 a.m
Come and listen to winter stories for children.
Free with reservation at the Monts media library (02.47.26.21.11)
For children aged 4 and over.
L’événement Heure du conte Monts a été mis à jour le 2026-05-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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