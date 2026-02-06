Soirée de l’Équinoxe Monts
Soirée de l’Équinoxe Monts samedi 19 septembre 2026.
Soirée de l’Équinoxe
17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
C’est déjà la quatrième édition de cet événement culturel de la rentrée devenu incontournable ! Une nouvelle fois cette dernière soirée estivale aura à cœur de mettre en valeur artistes locaux et régionaux à travers une programmation riche et variée.
C’est déjà la quatrième édition de cet événement culturel de la rentrée devenu incontournable ! Une nouvelle fois cette dernière soirée estivale aura à cœur de mettre en valeur artistes locaux et régionaux à travers une programmation riche et variée.
Musique et arts de la rue se partagent ainsi les faveurs d’un public toujours plus nombreux chaque année. Entre amis ou en famille, venez profitez des dernières douceurs de l’été. .
17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s already the fourth edition of this not-to-be-missed back-to-school cultural event! Once again, this last evening of the summer will showcase local and regional artists through a rich and varied program.
L’événement Soirée de l’Équinoxe Monts a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme