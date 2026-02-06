Soirée de l’Équinoxe Monts

Soirée de l’Équinoxe

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

2026-09-19





C’est déjà la quatrième édition de cet événement culturel de la rentrée devenu incontournable ! Une nouvelle fois cette dernière soirée estivale aura à cœur de mettre en valeur artistes locaux et régionaux à travers une programmation riche et variée.

Musique et arts de la rue se partagent ainsi les faveurs d’un public toujours plus nombreux chaque année. Entre amis ou en famille, venez profitez des dernières douceurs de l’été. .



It’s already the fourth edition of this not-to-be-missed back-to-school cultural event! Once again, this last evening of the summer will showcase local and regional artists through a rich and varied program.

