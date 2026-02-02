Spectacle Trash! Monts

Spectacle Trash!

Dans un centre de recyclage d’ordures, quatre travailleurs créatifs donnent vie à toutes sortes de déchets et évoquent avec humour l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils… le moindre objet devient propice à la percussion, au rythme, à la poésie et à l’humour. Une énergie contagieuse et un spectacle participatif, percutant et burlesque, à voir en famille évidemment. 18 .

In a garbage recycling center, four creative workers give life to all kinds of waste and evoke with humor the excess of consumerism in our society. Butane bottles, umbrellas, balloons, toolboxes… the slightest object becomes a source of percussion and rhythm.

