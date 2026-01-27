Atelier famille Collage des feuilles d’automne Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Collage des feuilles d’automne

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Nous invitons les enfants à découvrir les couleurs et les formes de l’automne à travers le collage de feuilles ramassées dans la nature. Munis de ciseaux, de colle et de leur imagination, les enfants réaliseront leur propre création au naturel. Cet atelier sera aussi l’occasion d’apprendre à reconnaître différentes essences d’arbres tout en s’amusant.

Un instant ludique pour célébrer l’automne !

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier famille Collage des feuilles d’automne

