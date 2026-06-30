AGENDA · Loudun
Atelier famille Créer ton néon Place Sainte-Croix Loudun
mercredi 19 août 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Atelier famille Créer ton néon
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Création de son propre néon personnalisé en 3D .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Atelier famille Créer ton néon
L’événement Atelier famille Créer ton néon Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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