Atelier famille Cucurbitacées et compagnie Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Cucurbitacées et compagnie

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Un atelier où les enfants sont invités à sculpter leur propre citrouille en toute sécurité et dans une ambiance festive. Encadrés par des adultes, ils dessinent, découpent et décorent pour créer des visages effrayants, drôles ou réalistes. Cette activité manuelle stimule l’imagination et la motricité. Les enfants repartiront fièrement avec leur création. Un moment amusant à partager en famille pour célébrer l’automne !

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille Cucurbitacées et compagnie

L’événement Atelier famille Cucurbitacées et compagnie Le Havre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie