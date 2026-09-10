Atelier famille « Dessiner la matière, explorer le territoire », Château d’Assas, Le Vigan

Informations pratiques

Atelier famille « Dessiner la matière, explorer le territoire » 19 et 20 septembre Château d’Assas Gard

Gratuit. Sans réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

L’atelier famille « Dessiner la matière, explorer le territoire » est une invitation à la decouverte de l’univers et des techniques employées par l’artiste Letizia Giannella.

* A partir de 5 ans *

Château d’Assas 11 Rue des Barris, 30120 Le Vigan, France Le Vigan 30120 Gard Occitanie 0467818049 https://www.levigan.fr/vivre-au-vigan/culture-loisirs/chateau-dassas Belle demeure du XVIIIe siècle, construite entre cour et jardin. Plans et devis mentionnés en 1750 (attribués à François Tureau, l’architecte de la ville du Vigan) , comptes arrêtés avec l’entrepreneur Thureau en 1759. L’hôtel possède une distribution et un décor intérieurs de grande qualité (cage d’escalier, alcôves, gypseries, cheminées et menuiseries). Vendu comme bien national pendant la Révolution, il a servi de prison, de mairie, … avant d’être racheté par les Assas Faventines en 1850.

L’atelier famille « Dessiner la matière, explorer le territoire » est une invitation à la decouverte de l’univers et des techniques employées par l’artiste Letizia Giannella.

©Conseil départemental du Gard