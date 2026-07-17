La grande collecte des Cévennes, Musée cévenol, Le Vigan
jeudi 10 septembre 2026 · Musée cévenol · Le Vigan
Informations pratiques
La grande collecte des Cévennes 10 septembre – 10 décembre, certains jeudis Musée cévenol Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-10T14:00:00+01:00 – 2026-12-10T17:00:00+01:00
La Grande Collecte des Cévennes vise, en collaboration avec l’Association des amis du Musée cévenol, à mobiliser les habitants pour recueillir des photographies et témoignages oraux de familles sur les histoire familiales au croisement de la vie sociale (travail, loisirs, pratiques politiques et religieuses, …) avec comme toile de fond le territoire et son environnement.
L’objectif est de recueillir, conserver et partager les images communes et singulières conservées dans les foyers, les écoles et les lieux de travail pour les mettre à disposition de tous et d’en tirer les éléments d’une exposition.
Musée cévenol 1, rue des Calquières 30 Le Vigan 30120 Gard Occitanie
La Grande Collecte des Cévennes vise, en collaboration avec l’Association des amis du Musée cévenol, à mobiliser les habitants pour recueillir des photographies et témoignages oraux de familles sur …
©amis
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