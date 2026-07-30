Andralofolies Mas d’Andral Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Andralofolies

Mas d’Andral Le Hameau D’Andral Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le P'tit Bal-trad d'Andral, l'occasion de passer un bon moment dans la convivialité, en musique et en dansant sans besoin d'être un danseur confirmé

Le P'tit Bal-trad d'Andral, l'occasion de passer un bon moment dans la convivialité, en musique et en dansant sans besoin d'être un danseur confirmé. Et même sans danser, venez profiter d'une ambiance festive autour des tables, grâce au "bar-et-gâteaux" et au food-truck réunionnais. La fête peut se prolonger par un bœuf avec vos propres instruments, pour continuer à bouger ensemble.

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Mas d’Andral Le Hameau D’Andral Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie contactweb@andral.org

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English :

The P’tit Bal-trad d’Andral—a chance to have a great time in a friendly atmosphere, enjoying music and dancing, without needing to be an experienced dancer

L’événement Andralofolies Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gourdon