Andralofolies Mas d’Andral Le Vigan-en-Quercy
samedi 12 septembre 2026 · Mas d'Andral · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Andralofolies
Mas d’Andral Le Hameau D’Andral Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le P'tit Bal-trad d'Andral, l'occasion de passer un bon moment dans la convivialité, en musique et en dansant sans besoin d'être un danseur confirmé
Le P'tit Bal-trad d'Andral, l'occasion de passer un bon moment dans la convivialité, en musique et en dansant sans besoin d'être un danseur confirmé. Et même sans danser, venez profiter d'une ambiance festive autour des tables, grâce au "bar-et-gâteaux" et au food-truck réunionnais. La fête peut se prolonger par un bœuf avec vos propres instruments, pour continuer à bouger ensemble.
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Mas d’Andral Le Hameau D’Andral Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie contactweb@andral.org
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English :
The P’tit Bal-trad d’Andral—a chance to have a great time in a friendly atmosphere, enjoying music and dancing, without needing to be an experienced dancer
L’événement Andralofolies Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gourdon
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