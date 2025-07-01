Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan mercredi 12 août 2026.

Lieu : Théâtre d'Aymare

Adresse : Route des Cazes

Ville : 46300 Le Vigan

Département : Lot

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles

Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles.

Dans Une heure avec… Claude Nougaro, retrouvez la comédienne Sylvie Maury et le pianiste Philippe Gelda pour redécouvrir Claude Nougaro lors d'interviews accordées à la presse écrite, à la radio…

Avec Le cabaret des désirs, vous assisterez à un récital de chansons et poèmes coquins. Répertoire audacieux de chansons évoquant la chose sans jamais la nommer, quoi que…

Amateurs de nu ou de lourdingue, passez votre chemin. Ici, place à la plume espiègle et libertine des chansonniers de naguère et à la sensualité des poètes de nos jours.

N'oublions pas d'être légers.es

  .

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08  billetterie@theatre-aymare.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this musical evening, the Théâtre d'Aymare invites you to two shows

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon

À voir aussi à Le Vigan (Lot)