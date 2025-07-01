Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles

Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles.

Dans Une heure avec… Claude Nougaro, retrouvez la comédienne Sylvie Maury et le pianiste Philippe Gelda pour redécouvrir Claude Nougaro lors d'interviews accordées à la presse écrite, à la radio…

Avec Le cabaret des désirs, vous assisterez à un récital de chansons et poèmes coquins. Répertoire audacieux de chansons évoquant la chose sans jamais la nommer, quoi que…

Amateurs de nu ou de lourdingue, passez votre chemin. Ici, place à la plume espiègle et libertine des chansonniers de naguère et à la sensualité des poètes de nos jours.

N'oublions pas d'être légers.es

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

For this musical evening, the Théâtre d'Aymare invites you to two shows

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon