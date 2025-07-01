Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Théâtre d’Aymare Le Vigan mercredi 12 août 2026.
Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles
Pour cette soirée musicale, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacles.
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N'oublions pas d'être légers.es
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
For this musical evening, the Théâtre d'Aymare invites you to two shows
L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée musicale Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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