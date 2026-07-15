Randonnée patrimoine Le Vigan-en-Quercy
jeudi 27 août 2026 · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Randonnée patrimoine
Le bourg Le Vigan Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 08:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
L'association Vivre à Séniergue vous propose une journée randonnée et découverte du patrimoine viganais
L'association Vivre à Séniergue vous propose une journée randonnée et découverte du patrimoine viganais. Venez vivre une belle journée de marche et de visite !
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Le bourg Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 7 71 80 23 86 vivreaseniergues@gmail.com
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English :
The Vivre %E0 S%E9niergue association invites you to a day of hiking and exploring Vigane’s heritage
L’événement Randonnée patrimoine Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Gourdon
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