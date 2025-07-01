Les Rendez-vous d’Aymare La double inconstance de Marivaux Théâtre d’Aymare Le Vigan
Les Rendez-vous d’Aymare La double inconstance de Marivaux Théâtre d’Aymare Le Vigan jeudi 9 juillet 2026.
Le Vigan
Les Rendez-vous d’Aymare La double inconstance de Marivaux
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10
Première création de la troupe amateure du Théâtre d'Aymare, sous la direction de Laurent Pérez, un chef d'oeuvre subversif, cruel et drôlatique de l'immense Marivaux
Première création de la troupe amateure du Théâtre d'Aymare, sous la direction de Laurent Pérez, un chef d'oeuvre subversif, cruel et drôlatique de l'immense Marivaux. Dans un dispositif immersif et une mise en scène épurée, l'éclat d'une langue ciselée, dans une implacable machination au service du Désir et du Pouvoir. Un diamant noir.
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
First creation by the amateur troupe Théâtre d'Aymare, directed by Laurent Pérez, a subversive, cruel and funny masterpiece by the immense Marivaux
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare La double inconstance de Marivaux Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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