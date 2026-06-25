Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée de clôture Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée de clôture

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Pour cette dernière soirée, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacle suivis d'une fête de clôture.

Avec Le lièvre de Vatanen de Arto Paasilinna, retrouvez Sylvie Maury et Laurent Pérez pour une lecture mouvementée de ce deuxième coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous

Pour cette dernière soirée, le théâtre d'Aymare vous donne rendez-vous pour deux spectacle suivis d'une fête de clôture.

Avec Le lièvre de Vatanen de Arto Paasilinna, retrouvez Sylvie Maury et Laurent Pérez pour une lecture mouvementée de ce deuxième coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous. Ce roman-culte dans les pays nordiques conte les multiples et extravagantes aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. Il invente un genre le roman d'humour écologique.

Découvrez ensuite Grand Singe par la Compagnie 36 du mois. Un tour de chant joyeux et décalé, une odyssée qui célèbre tous les styles du siècle passé ! De la comptine de nos premières années aux classiques de la chanson d’amour, Grand Singe, peluche et cyborg, guitariste et crooner impertinent, fait vibrer les cœurs sans se prendre au sérieux.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

For this final evening, the Aymare Theater invites you to two performances followed by a closing celebration.

With The Vatanen Hare by Arto Paasilinna, join Sylvie Maury and Laurent Pérez for a lively reading of this second favorite from the Des Livres et Vous bookstore.

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée de clôture Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon