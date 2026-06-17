Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Théâtre d’Aymare Le Vigan
Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Théâtre d’Aymare Le Vigan mercredi 22 juillet 2026.
Le Vigan
Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez assister à deux Lectures mouvementées par Sylvie Maury et Laurent Pérez, de la Cie du Théâtre d'Aymare
Venez assister à deux Lectures mouvementées par Sylvie Maury et Laurent Pérez, de la Cie du Théâtre d'Aymare. Découvrez le Misanthrope, un des chefs-d'oeuvre de Molière en version récit-théâtre, où la narration de l'intrigue s'entremêle avec de grandes scènes interprétées une essence de l'oeuvre, et Phèdre de Racine, sous forme de récit-théâtre.
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
Come see two Movement Readings by Sylvie Maury and Laurent P%E9rez, from the Cie du Th%E9%E2tre d'Aymare
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon
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