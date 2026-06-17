Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Théâtre d’Aymare Le Vigan mercredi 22 juillet 2026.

Le Vigan

Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez assister à deux Lectures mouvementées par Sylvie Maury et Laurent Pérez, de la Cie du Théâtre d'Aymare

Venez assister à deux Lectures mouvementées par Sylvie Maury et Laurent Pérez, de la Cie du Théâtre d'Aymare. Découvrez le Misanthrope, un des chefs-d'oeuvre de Molière en version récit-théâtre, où la narration de l'intrigue s'entremêle avec de grandes scènes interprétées une essence de l'oeuvre, et Phèdre de Racine, sous forme de récit-théâtre.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Come see two Movement Readings by Sylvie Maury and Laurent P%E9rez, from the Cie du Th%E9%E2tre d'Aymare

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon