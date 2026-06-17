Les Rendez-Vous d’Aymare Les aventures d’une poule aveugle et d’un canard boiteux Route des Cazes Le Vigan mardi 21 juillet 2026.

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Les aventures d’une poule aveugle et d’un canard boiteux

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Il existe un endroit où l'on peut réaliser son vœu le plus secret, et la poule veut s'y rendre! Elle aurait bien aimée être accompagnée d'un chien guide, mais c'est sur un canard boiteux et très peureux qu'elle tombe

Il existe un endroit où l'on peut réaliser son vœu le plus secret, et la poule veut s'y rendre! Elle aurait bien aimée être accompagnée d'un chien guide, mais c'est sur un canard boiteux et très peureux qu'elle tombe. Il tremble déjà à l'idée de quitter son arrière-cour. Qu'importe, il fera bien l'affaire!

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Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

There’s a place where you can make your deepest wish come true, and the hen wants to go there! She would have loved to be accompanied by a guide dog, but instead she stumbles upon a lame and very timid duck

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Les aventures d’une poule aveugle et d’un canard boiteux Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon