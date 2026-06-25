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Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre d'Aymare · Le Vigan

Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre d'Aymare
Adresse
Route des Cazes
Ville
46300 Le Vigan
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Débutez votre soirée avec une lecture spectacle de Propriété privée de Julia Deck, 1er coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous de Gourdon et lu par Sylvie Maury et Laurent Pérez

Débutez votre soirée avec une lecture spectacle de Propriété privée de Julia Deck, 1er coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous de Gourdon et lu par Sylvie Maury et Laurent Pérez.

Poursuivez avec Soif d'adrénaline, le projet pirate, spectacle musical de La Reine des aveugles, avec Émilie Perrin et Charlotte Castellat.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08  billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Start your evening with a staged reading of Private Property by Julia Deck, the first pick from the Des Livres et Vous bookstore in Gourdon, read by Sylvie Maury and Laurent P%E9rez

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon

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