Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy
jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre d'Aymare · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Débutez votre soirée avec une lecture spectacle de Propriété privée de Julia Deck, 1er coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous de Gourdon et lu par Sylvie Maury et Laurent Pérez
Débutez votre soirée avec une lecture spectacle de Propriété privée de Julia Deck, 1er coup de coeur de la librairie Des Livres et Vous de Gourdon et lu par Sylvie Maury et Laurent Pérez.
Poursuivez avec Soif d'adrénaline, le projet pirate, spectacle musical de La Reine des aveugles, avec Émilie Perrin et Charlotte Castellat.
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
Start your evening with a staged reading of Private Property by Julia Deck, the first pick from the Des Livres et Vous bookstore in Gourdon, read by Sylvie Maury and Laurent P%E9rez
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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