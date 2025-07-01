Les Rendez-Vous d’Aymare Restitution atelier création de Festicéou Théâtre d’Aymare Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Restitution atelier création de Festicéou Théâtre d’Aymare Le Vigan jeudi 9 juillet 2026.
Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Restitution atelier création de Festicéou
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10
Au cours de deux soirées, découvrez la restitution de l'atelier création de lecture théâtralisée de Festicéou, dirigé par Sylvie Maury et Laurent Pérez avec Les Fables de La Fontaine et Et la fête continue ! d'après Jacques Prévert, Philippe Delerm et Raymond Devos
Au cours de deux soirées, découvrez la restitution de l'atelier création de lecture théâtralisée de Festicéou, dirigé par Sylvie Maury et Laurent Pérez avec Les Fables de La Fontaine et Et la fête continue ! d'après Jacques Prévert, Philippe Delerm et Raymond Devos.
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
Over the course of two evenings, discover the restitution of Festicéou's staged reading creation workshop, directed by Sylvie Maury and Laurent Pérez with Les Fables by La Fontaine and Et la fête continue ! after Jacques Prévert, Philippe Delerm and Raymond Devos
L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Restitution atelier création de Festicéou Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
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