Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée Albert Camus Route des Cazes Le Vigan

Le Vigan

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée Albert Camus

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

L’homme qui parle dans la chute se livre à une confession calculée

L’homme qui parle dans la chute se livre à une confession calculée. Réfugié à Amsterdam, dans une ville de canaux et de lumière froide, où il joue à l’ermite et au prophète, cet ancien avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants. Il a le cœur moderne, c’est-à-dire qu’il ne peut supporter d’être jugé. Il se dépêche donc de faire son propre procès mais c’est pour mieux juger les autres. Le miroir dans lequel il se regarde, il finit par le tendre aux autres.

Où commence la confession, où l’accusation ? Celui qui parle dans ce livre fait-il son procès ou celui de son temps ? Est-il un cas particulier, ou l’homme du jour ? Une seule vérité en tout cas, dans ce jeu de glaces étudié la douleur et ce qu’elle promet. (1956)

Rien de plus éloquent que cette prière d’insérer écrite par Camus lui-même pour présenter la Chute.

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Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

%AB The man speaking in the final scene makes a calculated confession %E0

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirée Albert Camus Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon