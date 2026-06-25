Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy mardi 28 juillet 2026.
Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi !
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
(Re)Découvrez Lâche-moi, spectacle familial à partir de La chèvre de M
(Re)Découvrez Lâche-moi, spectacle familial à partir de La chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet.
Monsieur Seguin fait l’acquisition d’une jeune chèvre blanche qu’il nomme Blanquette. Après quelques temps idylliques, celle-ci s’ennuie et réclame le droit d’aller librement découvrir la montagne. Monsieur Seguin l’instruit alors du danger du loup qui lui a déjà dévoré plusieurs bêtes. Mais Blanquette s’obstine et Monsieur Seguin décide de l’enfermer. Profitant d’une fenêtre ouverte, Blanquette s’échappe et va tout le jour durant s’ébattre dans la montagne. À la tombée de la nuit elle est prise d’appréhension mais décide , malgré les appels de Seguin, de ne pas revenir à la captivité. Elle demeure donc dans la montagne et se trouve bientôt en prise avec le loup. Elle le combat vaillamment toute la nuit. Au matin, épuisée, elle se laisse dévorer…
Mais…
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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(Re)Discover L%E2che-moi, a family show based on La ch%E8vre de M
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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