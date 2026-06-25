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Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Théâtre d'Aymare
Adresse
Route des Cazes
Ville
46300 Le Vigan
Département
Lot
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
Participation libre

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi !

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

(Re)Découvrez Lâche-moi, spectacle familial à partir de La chèvre de M

(Re)Découvrez Lâche-moi, spectacle familial à partir de La chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet.

Monsieur Seguin fait l’acquisition d’une jeune chèvre blanche qu’il nomme Blanquette. Après quelques temps idylliques, celle-ci s’ennuie et réclame le droit d’aller librement découvrir la montagne. Monsieur Seguin l’instruit alors du danger du loup qui lui a déjà dévoré plusieurs bêtes. Mais Blanquette s’obstine et Monsieur Seguin décide de l’enfermer. Profitant d’une fenêtre ouverte, Blanquette s’échappe et va tout le jour durant s’ébattre dans la montagne. À la tombée de la nuit elle est prise d’appréhension mais décide , malgré les appels de Seguin, de ne pas revenir à la captivité. Elle demeure donc dans la montagne et se trouve bientôt en prise avec le loup. Elle le combat vaillamment toute la nuit. Au matin, épuisée, elle se laisse dévorer…

Mais…

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08  billetterie@theatre-aymare.com

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(Re)Discover L%E2che-moi, a family show based on La ch%E8vre de M

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon

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