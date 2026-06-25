Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

En compagnie de Cyrille Atlan de la Cie Les Atlantes, nous vous invitons à traverser la nuit pour devenir veilleurs et veilleuses de nos imaginaires

En compagnie de Cyrille Atlan de la Cie Les Atlantes, nous vous invitons à traverser la nuit pour devenir veilleurs et veilleuses de nos imaginaires. Dans un petit écrin sonore et visuel, venez vous laisser porter par la voix des acteurices et le son de la clarinette. Ils nous raconteront les récits écrits tout au long de l’année 2025 sur le territoire du Grand Quercy.

Des grenouilles, une truie, un Groc, un nifargus et bien d’autres viendront mettre en lumière les histoires secrètes de notre pays et nous en révéler les mystères enfouis.

Vous découvrirez le Tarot du Quercy tout au long de la soirée.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Together with Cyrille Atlan of Les Atlantes, we invite you to %E0 journey through the night to become guardians of our imaginations

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon