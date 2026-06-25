Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy
jeudi 30 juillet 2026 · Théâtre d'Aymare · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
En compagnie de Cyrille Atlan de la Cie Les Atlantes, nous vous invitons à traverser la nuit pour devenir veilleurs et veilleuses de nos imaginaires
En compagnie de Cyrille Atlan de la Cie Les Atlantes, nous vous invitons à traverser la nuit pour devenir veilleurs et veilleuses de nos imaginaires. Dans un petit écrin sonore et visuel, venez vous laisser porter par la voix des acteurices et le son de la clarinette. Ils nous raconteront les récits écrits tout au long de l’année 2025 sur le territoire du Grand Quercy.
Des grenouilles, une truie, un Groc, un nifargus et bien d’autres viendront mettre en lumière les histoires secrètes de notre pays et nous en révéler les mystères enfouis.
Vous découvrirez le Tarot du Quercy tout au long de la soirée.
.
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Together with Cyrille Atlan of Les Atlantes, we invite you to %E0 journey through the night to become guardians of our imaginations
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Sous la peau du Causse Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
À voir aussi à Le Vigan (Lot)
- Les Rendez-Vous d’Aymare Le Vigan 3 juillet 2026
- Les Rendez-Vous d’Aymare Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare Théâtre d’Aymare Le Vigan 3 juillet 2026
- Le Vigan en Fête Le Vigan 4 juillet 2026
- Les Rendez-Vous d’Aymare Au bord du monde Théâtre d’Aymare Le Vigan 5 juillet 2026
- Summer Yoga avec AnneCha Le Vigan 7 juillet 2026