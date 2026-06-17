Les Rendez-Vous d’Aymare Carte blanche Route des Cazes Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Carte blanche Route des Cazes Le Vigan mercredi 15 juillet 2026.
Le Vigan
Les Rendez-Vous d’Aymare Carte blanche
Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le rendez-vous est donné pour une soirée consacrées aux autrices ! Venez à la rencontre d'Agathe Charnet et Cyrille Atlan, autrices de théâtre et de romans, pour un moment riche d'échanges et de surprises !
Le rendez-vous est donné pour une soirée consacrées aux autrices ! Venez à la rencontre d'Agathe Charnet et Cyrille Atlan, autrices de théâtre et de romans, pour un moment riche d'échanges et de surprises !
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Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
Mark your calendars for an evening dedicated to female authors! Come meet Agathe Charnet and Cyrille Atlan, playwrights and novelists, for an evening full of conversation and surprises!
L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Carte blanche Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Gourdon
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