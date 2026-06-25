Les Rendez-vous d’Aymare Le Revizor de Nicolaï Gogol Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Le Revizor de Nicolaï Gogol

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Assistez à une lecture mouvementée et itinérante pour 9 comédiens avec l'oeuvre de Nicolaï Gogol, Le Revizor

Assistez à une lecture mouvementée et itinérante pour 9 comédiens avec l'oeuvre de Nicolaï Gogol, Le Revizor.

Chef d'oeuvre théâtral de la fin du 19ème siècle, Le Revizor, est une satire irrésistible sur la corruption des élites, et des hommes en général. Ou quand à la suite d'un quiproquo, une petite frappe devient le maître de la ville…

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

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English :

Come see a dynamic, traveling reading featuring nine actors performing Nikolai Gogol’s The Inspector General

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Le Revizor de Nicolaï Gogol Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon