Visite libre du parcours sonore, Le Vigan En Quercy, Le Vigan

Informations pratiques

Visite libre du parcours sonore 18 – 20 septembre Le Vigan En Quercy Lot

Gratuit. Sans réservation. Prévoyez une enceinte connectée pour votre groupe, et sinon utilisez le haut-parleur du téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le Parcours sonore du Vigan-en-Quercy propose un itinéraire immersif à travers le village, à découvrir en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider par les voix de douze Viganaises et plongez dans l’histoire et les anecdotes de ce village quercynois autrefois appelé Carbonnac.

Accessible depuis un smartphone sur le site du Vigan-en-Quercy, le parcours dure environ une heure et comprend douze étapes. À chacune correspond une création sonore, à écouter simplement en un clic.

(Rendez-vous sur le site www.leviganenquercy.org)

Conçu avec le concours de Max Aussel, historien-paléographe viganais et disciple de l’historien médiéviste Jean Lartigaut, le parcours met en valeur le petit patrimoine, précieux témoin de la vie villageoise d’autrefois. Il s’achève à l’abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, classée au titre des monuments historiques en 1893 et bien connue des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Cette activité respectueuse de l’environnement ne nécessite aucune signalétique ni installation particulière. Elle se pratique en famille ou entre amis et peut se prolonger par une séance de yoga au bord du lac.

Fruit de deux années de recherches historiques et de collecte de témoignages, cette initiative citoyenne a été portée par l’association Le Vigan en Quercy. Elle donne la parole aux femmes du village qui, pour une fois, deviennent les narratrices de l’histoire locale.

*Les femmes représentent entre 2% et 5% des noms de rues en France, et une femme pour cinq hommes sont citées dans les manuels scolaires. Sources :https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ et https://www.inegalites.fr/La-place-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires

Le Vigan En Quercy 46300 Le Vigan Le Vigan 46300 Lot Occitanie http://leviganenquercy.org/ https://www.facebook.com/LeViganEnQuercy/;https://www.instagram.com/leviganenquercy/ [{« link »: « http://www.leviganenquercy.org »}, {« link »: « https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donns-donnes-rues-et-son-evolution-ces-derniereres-annees/ »}, {« link »: « https://www.inegalites.fr/La-place-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires »}, {« link »: « https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/partweb-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ »}, {« link »: « https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ »}, {« link »: « https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donns-donnes-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/ »}] Aux portes de la Dordogne et des Causses du Quercy, Le Vigan est une commune du département du Lot située en région Occitanie. En plein cœur de la Haute Bouriane, le village a été le berceau d’une histoire riche et ponctuée d’anecdotes que le Parcours Patrimoine met en lumière avec des aspects encore visibles de nos jours. Son origine remonte à l’époque gallo-romaine. L’abbatiale Notre-Dame-de-l’Assomption, datant des XIIIe et XIVe siècles, n’est qu’un élément marquant d’une série d’étapes authentiques et passionnantes à découvrir. Depuis son ancienne forge jusqu’au lavoir communal, en passant par l’ancienne bascule et la rue de l’Ancien hôpital, et en atteignant la magnifiquement restaurée chapelle Sainte-Rondine, une multitude de lieux témoignent du passé de ce bourg dynamique et prospère.

Aujourd’hui, seuls les historiens et quelques anciens se souviennent des histoires d’antan. Pourtant, les pierres de taille et les vestiges ancestraux sont bel et bien présents, et ils nous les révèlent. Laissons-nous emporter dans ce terroir et, au détour d’une ruelle, prenons le temps d’imaginer ce qu’était la vie autrefois. À travers le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles, le pays Viganais continue de nous surprendre et ne cesse d’émerveiller. Parking devant le presbytère.

Le Parcours Sonore du Vigan En Quercy propose un itinéraire pédestre auditif, immersif et réalisable en toute autonomie, à pied ou à vélo. Laissez-vous guider à travers le village par le son des voix…

©iStock ; Studio Fourmiz