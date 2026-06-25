Les Rendez-vous d’Aymare Fofie ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy
mardi 4 août 2026 · Théâtre d'Aymare · Le Vigan
Informations pratiques
Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-vous d’Aymare Fofie !
Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
(Re)Découvrez Fofie, spectacle familial d'après Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur.
Sophie est une enfant inadaptée à l’ordre bourgeois.
Elle en souffre
(Re)Découvrez Fofie, spectacle familial d'après Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur.
Sophie est une enfant inadaptée à l’ordre bourgeois.
Elle en souffre. Mais rien ne semble pouvoir stopper son élan vital.
Une lecture vitaminée et mouvementée d’un chef-d’œuvre de l’enfance.
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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
(Re)Discover Fofie, a family show based on *The Misfortunes of Sophie* by the Countess of Ségur.
Sophie is a child who doesn’t fit into bourgeois society.
She suffers because of it
L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Fofie ! Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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