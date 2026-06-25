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Les Rendez-vous d’Aymare Fofie ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

mardi 4 août 2026 · Théâtre d'Aymare · Le Vigan

Les Rendez-vous d’Aymare Fofie ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Théâtre d'Aymare
Adresse
Route des Cazes
Ville
46300 Le Vigan
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-vous d’Aymare Fofie !

Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

(Re)Découvrez Fofie, spectacle familial d'après Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur.

Sophie est une enfant inadaptée à l’ordre bourgeois.

Elle en souffre

(Re)Découvrez Fofie, spectacle familial d'après Les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur.

Sophie est une enfant inadaptée à l’ordre bourgeois.

Elle en souffre. Mais rien ne semble pouvoir stopper son élan vital.

Une lecture vitaminée et mouvementée d’un chef-d’œuvre de l’enfance.

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Théâtre d’Aymare Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08  billetterie@theatre-aymare.com

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English :

(Re)Discover Fofie, a family show based on *The Misfortunes of Sophie* by the Countess of Ségur.

Sophie is a child who doesn’t fit into bourgeois society.

She suffers because of it

L’événement Les Rendez-vous d’Aymare Fofie ! Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon

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