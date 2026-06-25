Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy mercredi 5 août 2026.

Le Vigan-en-Quercy

Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06

Le théâtre d'Aymare vous invite à deux soirs avec Rémi De Vos, dramaturge français né à Dunkerque

Le théâtre d'Aymare vous invite à deux soirs avec Rémi De Vos, dramaturge français né à Dunkerque.

Autodidacte complet, Rémi De Vos s'est mis à écrire à trente ans passés, après s’être essayé à une carrière de comédien. Venez découvrir ses textes et échanger avec lui.

.

Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aymare Theater invites you to two evenings with Rémy De Vos, a French playwright born in Dunkirk

L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon