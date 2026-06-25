Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos Route des Cazes Le Vigan-en-Quercy mercredi 5 août 2026.
Le Vigan-en-Quercy
Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos
Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06
Le théâtre d'Aymare vous invite à deux soirs avec Rémi De Vos, dramaturge français né à Dunkerque
Le théâtre d'Aymare vous invite à deux soirs avec Rémi De Vos, dramaturge français né à Dunkerque.
Autodidacte complet, Rémi De Vos s'est mis à écrire à trente ans passés, après s’être essayé à une carrière de comédien. Venez découvrir ses textes et échanger avec lui.
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Route des Cazes Domaine d’Aymare Le Vigan-en-Quercy 46300 Lot Occitanie +33 6 26 94 71 08 billetterie@theatre-aymare.com
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English :
The Aymare Theater invites you to two evenings with Rémy De Vos, a French playwright born in Dunkirk
L’événement Les Rendez-Vous d’Aymare Soirées Rémi De Vos Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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