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AGENDA · Perche en Nocé

Atelier famille Herbier d’argile Maison du Parc Perche en Nocé

mercredi 21 octobre 2026 · Maison du Parc · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Maison du Parc
Adresse
Courboyer
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Atelier famille Herbier d’argile

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 17:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Balade pédestre, pour petits et grands, avec observation et cueillette des plantes, ensuite, un atelier vous sera proposer pour réaliser un herbier d’argile avec les empreintes des plantes récoltées.
Tout public, enfant plus de 7 ans accompagné d’un adulte
Réservation jusqu’à 12h30 la veille.   .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 

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English : Atelier famille Herbier d’argile

L’événement Atelier famille Herbier d’argile Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-21 par PNRP

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