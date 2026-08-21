Atelier famille Herbier d’argile Maison du Parc Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Atelier famille Herbier d’argile

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 17:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Balade pédestre, pour petits et grands, avec observation et cueillette des plantes, ensuite, un atelier vous sera proposer pour réaliser un herbier d’argile avec les empreintes des plantes récoltées.

Tout public, enfant plus de 7 ans accompagné d’un adulte

Réservation jusqu’à 12h30 la veille. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Atelier famille Herbier d’argile

L’événement Atelier famille Herbier d’argile Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-21 par PNRP