Atelier famille | La photographie au naturel, MuAM – Musée des Arts et Métiers, Paris
samedi 27 février 2027 · MuAM - Musée des Arts et Métiers · Paris
Informations pratiques
Atelier famille | La photographie au naturel Samedi 27 février 2027, 14h30 MuAM – Musée des Arts et Métiers Paris
10 enfants + accompagnateur obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-27T14:30:00+01:00 – 2027-02-27T15:30:00+01:00
Fin : 2027-02-27T14:30:00+01:00 – 2027-02-27T15:30:00+01:00
La visite
De la lune cornée aux sels d’argent, vous comprendrez tout de l’action de la lumière sur un support photographique et vous manipulerez des objets photographiques !
L’atelier
Les enfants s’initient à un ancien procédé photographique : le cyanotype.
MuAM – Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 https://www.arts-et-metiers.net/ https://www.instagram.com/museeartsetmetiersparis/;https://bsky.app/profile/museeartsetmetiers.bsky.social;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9eartsetm%C3%A9tiers/?viewAsMember=true;https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers Le MuAM – Musée des Arts et Métiers est l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde ; son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes.
Il conserve une exceptionnelle collection de quelque 80 000 objets et expose près de 2 500 pièces, reflétant les facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des techniques.
Fondé en 1794 par l’abbé Grégoire, le Cnam, lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h
Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai
La visite
© Musée des Arts et Métiers-Cnam
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