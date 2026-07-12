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AGENDA · Mayenne

ATELIER FAMILLE LES OISEAUX DU CHÂTEAU Place Juhel Mayenne

mercredi 12 août 2026 · Place Juhel · Mayenne

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Juhel
Adresse
Musée du Château de Mayenne
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif
0 0

Mayenne

ATELIER FAMILLE LES OISEAUX DU CHÂTEAU

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier famille !
Gravés avec finesse sur des pions de jeux en os, les oiseaux exposés dans les vitrines du musée n’attendent plus que votre inspiration.
Dans cet atelier, réinterprétez leurs motifs délicats et laissez naître sous vos doigts d’élégants oiseaux en argile. Un moment créatif à partager en famille.

à partir de 6 ans

Avec Anne Corre, céramiste

Tous les ateliers sont à 6 euros et sur inscription
Gratuit pour les abonnés   .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 

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English :

Come along to the Musée du Château de Mayenne for a family workshop!

L’événement ATELIER FAMILLE LES OISEAUX DU CHÂTEAU Mayenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Mayenne Co

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