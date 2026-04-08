LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR Quai de Waiblingen Mayenne
LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR Quai de Waiblingen Mayenne vendredi 7 août 2026.
Mayenne
LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR
Quai de Waiblingen La Cale Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma d’auteur , fiction et documentaire dans tout le département.
Séance proposée par Atmosphères 53 et la ville de Mayenne
En Fanfare
De Emmanuel Courcol / 2024 / France / 1h43 / Comédie dramatique
Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…
Venez plus tôt pour pique-niquer et profiter du cadre
Afin de profiter confortablement de cette séance, pensez à ramener votre siège et un plaid
Pas de repli .
Quai de Waiblingen La Cale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org
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English :
Atmosphères 53 is a cultural and educational association, created in Mayenne in 1989. Its purpose is to promote auteur , fiction and documentary films in the whole department.
L’événement LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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