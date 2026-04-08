LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR Quai de Waiblingen Mayenne

Mayenne

LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR

Quai de Waiblingen La Cale Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 22:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma d’auteur , fiction et documentaire dans tout le département.

Séance proposée par Atmosphères 53 et la ville de Mayenne

En Fanfare

De Emmanuel Courcol / 2024 / France / 1h43 / Comédie dramatique

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

Venez plus tôt pour pique-niquer et profiter du cadre

Afin de profiter confortablement de cette séance, pensez à ramener votre siège et un plaid

Pas de repli .

Quai de Waiblingen La Cale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 20 46 contact@atmospheres53.org

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English :

Atmosphères 53 is a cultural and educational association, created in Mayenne in 1989. Its purpose is to promote auteur , fiction and documentary films in the whole department.

L’événement LA CALE CINÉMA EN PLEIN-AIR Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co