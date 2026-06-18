Pique-nique concert Avec Tha Dunciz Parking du Pôle culturel Évron

Évron

Pique-nique concert Avec Tha Dunciz

Parking du Pôle culturel Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert funk

Passez une belle soirée d’été, une nappe posée sur l’herbe et de la musique Funk autour de vous!

Programme de la soirée: 19h: pique-nique et à 20h: concert

Tha Dunciz, c’est un collectif de six musiciens animés par une curiosité insatiable pour le groove. Leur marque de fabrique ? La cancritude . À travers ce concept, ils revendiquent une liberté artistique totale, un goût prononcé pour l’expérimentation, ainsi qu’un univers original, espiègle et résolument à contre-courant des tendances.

Food trucks et buvette sur place. Organisé par la ville d’Evron.

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. Gratuit. .

Parking du Pôle culturel Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

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English :

Funk Concert

L’événement Pique-nique concert Avec Tha Dunciz Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons