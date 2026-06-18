Pique-nique concert Avec Tha Dunciz Parking du Pôle culturel Évron
Pique-nique concert Avec Tha Dunciz Parking du Pôle culturel Évron jeudi 6 août 2026.
Évron
Pique-nique concert Avec Tha Dunciz
Parking du Pôle culturel Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert funk
Passez une belle soirée d’été, une nappe posée sur l’herbe et de la musique Funk autour de vous!
Programme de la soirée: 19h: pique-nique et à 20h: concert
Tha Dunciz, c’est un collectif de six musiciens animés par une curiosité insatiable pour le groove. Leur marque de fabrique ? La cancritude . À travers ce concept, ils revendiquent une liberté artistique totale, un goût prononcé pour l’expérimentation, ainsi qu’un univers original, espiègle et résolument à contre-courant des tendances.
Food trucks et buvette sur place. Organisé par la ville d’Evron.
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. Gratuit. .
Parking du Pôle culturel Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00
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English :
Funk Concert
L’événement Pique-nique concert Avec Tha Dunciz Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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