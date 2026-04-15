Atelier famille – Lunettes à humeur, Musée des arts et métiers, Paris

Atelier famille – Lunettes à humeur Samedi 23 mai, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00 Musée des arts et métiers Paris

Limité à 10 enfants + accompagnateurs par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

As-tu envie de «voir la vie en rose» ? Ou préfères-tu «avoir une peur bleue»? Ce soir tout est possible! En portant tes lunettes, tu pourras rajouter de la couleur dans ta vie et t’imaginer un monde rempli de fantaisie à la manière de l’artiste Jacques Carelman.

Réservation le jour même à l’accueil du musée (tickets à retirer à partir de 18h)

Musée des arts et métiers 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 0153018220 https://www.arts-et-metiers.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.arts-et-metiers.net/ »}] Les collections comprennent des modèles anciens, des machines, des horloges du XVIIIe siècle, des appareils ou machines datant du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Les collections sont présentées au sein de sept espaces thématiques : instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique, transports, auxquels il faut ajouter le Théâtre des automates. A voir également : le fardier de Cugnot, les avions d’Ader et de Blériot, le pendule de Foucault, l’Obéissante d’Amédée Bollée.

Atelier en famille « Lunettes à humeur »

©MuAM