Atelier famille Moustique, un atelier qui pique Maison Natale de Louis Pasteur Dole
Atelier famille Moustique, un atelier qui pique Maison Natale de Louis Pasteur Dole vendredi 10 juillet 2026.
Dole
Atelier famille Moustique, un atelier qui pique
Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-14
Atelier 6-12 ans
Ça pique, ça gratte, les moustiques ont mauvaise réputation ! Pour éviter que monsieur Moustique Tigre et les autres ne s’invitent chez vous, venez découvrir les différentes facettes de ces insectes pourtant utiles dans l’environnement. .
Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
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English : Atelier famille Moustique, un atelier qui pique
L’événement Atelier famille Moustique, un atelier qui pique Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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