Atelier famille Moustique, un atelier qui pique Maison Natale de Louis Pasteur Dole vendredi 10 juillet 2026.

Dole

Atelier famille Moustique, un atelier qui pique

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-14

Atelier 6-12 ans

Ça pique, ça gratte, les moustiques ont mauvaise réputation ! Pour éviter que monsieur Moustique Tigre et les autres ne s’invitent chez vous, venez découvrir les différentes facettes de ces insectes pourtant utiles dans l’environnement. .

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

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English : Atelier famille Moustique, un atelier qui pique

L’événement Atelier famille Moustique, un atelier qui pique Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE