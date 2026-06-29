Journée écocitoyenne Le Petit Bois des Mesnils Pasteur Dole

Dole

Journée écocitoyenne

Le Petit Bois des Mesnils Pasteur Avenue Foch Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La régie de quartiers a le plaisir de vous proposer sa deuxième édition de la journée écocitoyenne organisée sur le quartier des Mesnils Pasteur dans le cadre des Estivales .

Elle se déroulera le vendredi 10 juillet 2025 au Petit Bois (avenue du Maréchal Foch) et viendra clôturer la semaine Rencontre police/jeunes portée par Loisirs Populaires Dolois

Placée sous le signe du jeu et des animations, cette journée proposera des activités de 10h à 18h aux petits et aux grands, en sensibilisant aux thématiques de l’eau et la propreté urbaine.

Les organisations présentes permettront d’aborder tous les sujets de l’eau, son cycle, sa préservation, son acheminement jusqu’à nos logements et même sa protection dans nos rivières et les écosystèmes qu’elle abrite.

La propreté urbaine sera également mise à l’honneur, avec un grand nettoyage de site participatif, des jeux et des courses pour sensibiliser aux bonnes pratiques et le vivre-ensemble.

Pour les temps calmes, un coin lecture sera aménagé avec des lectures pour les petits deux fois dans la journée et des ateliers créatifs seront proposés.

Pour les plus dynamiques, des circuits à vélo seront organisés, encadrés par la Police Nationale et les Loisirs Populaires Dolois en prolongement de la semaine Police/Jeunes. Ces circuits de 6km rejoindront le site de l’étang des Etroitots pour une balade nature et le Doubs pour découvrir les missions variées des Voies Navigables de France, jusqu’à la visite spéciale d’une écluse.

D’autres jeux et surprises vous attendent encore ce jour-là, entre spectacles, brochettes de fruits et pêche aux canards revisitée…

Cette journée n’attend plus que vous pour profiter au maximum de toutes les activités proposées.

Entrée libre et gratuite, buvette et restauration prévues sur place par l’Association des Parents d’Elèves du Collège Maryse Bastié et les habitants du quartier.

Nous vous attendons nombreux ! .

Le Petit Bois des Mesnils Pasteur Avenue Foch Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 31 74 accueil@regiedequartiersdole.fr

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English : Journée écocitoyenne

L’événement Journée écocitoyenne Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE