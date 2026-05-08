KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) CAMPING DU PASQUIER Dole
KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) CAMPING DU PASQUIER Dole jeudi 9 juillet 2026.
Dole
KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe)
CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Soirée KARAOKÉ animée par Nicolas et Christophe du Groupe MINORITAIRE .
CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 02 61
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English : KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe)
L’événement KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) Dole a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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