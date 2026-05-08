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KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) CAMPING DU PASQUIER Dole

KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) CAMPING DU PASQUIER Dole jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : CAMPING DU PASQUIER

Adresse : 18 CHEMIN THEVENOT

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Dole

KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe)

CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Soirée KARAOKÉ animée par Nicolas et Christophe du Groupe MINORITAIRE   .

CAMPING DU PASQUIER 18 CHEMIN THEVENOT Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 02 61 

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English : KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe)

L’événement KARAOKE animé par MINORITAIRE (Nicolas et Christophe) Dole a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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