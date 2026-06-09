Dole

L’hôtel-Dieu de Dole

Parvis de l’Hotel-Dieu Dole Tourisme Dole Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:30:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez l’histoire, les trésors d’Hôtel-Dieu ainsi que le quotidien des hospitalières. Admirez l’architecture et les collections de ce lieu emblématique devenu un lieu de culture aujourd’hui. .

Parvis de l’Hotel-Dieu Dole Tourisme Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : L’hôtel-Dieu de Dole

L’événement L’hôtel-Dieu de Dole Dole a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE