Asnières-sur-Vègre

Atelier Famille Peinture végétale

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Un atelier créatif adapté aux enfants et aux adultes à partir de 5 ans.

A partir de plantes, d’herbes, de feuilles et de légumes, fabriquons nos couleurs (découpe, râpage, extraction des jus) pour peindre des planches à la façon d’un herbier médiéval.

Cet atelier est réalisé par le Château à Motte de Verrières-en-Anjou.

Âge à partir de 5 ans

Sur réservation

>>> Pour une après-midi complète en famille

Suivez la visite tout public sur Les voyages au Moyen Âge à 16h. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire 0243951712

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English :

A creative workshop for children and adults aged 5 and over.

L’événement Atelier Famille Peinture végétale Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72