Atelier famille Petits bouts Cité des Présents François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Château-Chinon (Ville)

Atelier famille Petits bouts

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12

A partir des collections et accompagné d’une médiatrice, venez découvrir une pratique artistique. L’atelier s’adapte en fonction du niveau des participants.

Observer, manipuler, pratiquer… en stimulant vos sens et votre imaginaire !

Mosaïque, marqueterie et collage sont des techniques très présentes dans les collections. Atelier créatif à partir de petits bouts de matériaux de récupération. .

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

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English : Atelier famille Petits bouts

L’événement Atelier famille Petits bouts Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-07-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)