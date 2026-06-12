Atelier-famille taille de pierre Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier-famille taille de pierre

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier initiation à la taille de pierre suivi d’une démonstration par Élise Foucault, professionnelle de la taille de pierre.

L’emblématique donjon en pierre du château de Sainte-Suzanne a presque 1000 ans, mais il est toujours debout ! Venez découvrir, en famille, les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge et des châteaux forts. À travers une initiation à l’art des tailleurs de pierre, vous serez tour à tour maçon, architecte et même artiste. Ainsi en taillant un motif en relief vous pourrez apporter, vous aussi, votre pierre à l’édifice.

Pour conclure cet après-midi, Élise FOUCAULT, professionnelle de la taille de pierre présentera son métier et ses outils lors d’une démonstration de son savoir-faire. L’art de la taille de pierre n’aura plus de secrets pour vous.

Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. .

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Introductory stonemasonry workshop followed by a demonstration by professional stonemason Élise Foucault.

L’événement Atelier-famille taille de pierre Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons