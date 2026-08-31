Informations pratiques

Lodève

ATELIER FAMILLES AU JARDIN

13 Avenue de Fumel Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Familles au Jardin invite parents, grands-parents et enfants à jardiner, jouer et partager un moment convivial au potager. Au programme jardinage au naturel, découverte de la biodiversité, goûter partagé, activités pour les enfants et temps d’échange entre adultes autour de la parentalité, dans une ambiance bienveillante. Réservation conseillée.

Familles au Jardin invite parents, grands-parents et enfants à jardiner, jouer et partager un moment convivial au potager.

Au programme jardinage au naturel, découverte de la biodiversité, goûter partagé, activités pour les enfants et temps d’échange entre adultes autour de la parentalité, dans une ambiance bienveillante.

Réservation préférable mais non obligatoire. .

13 Avenue de Fumel Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 46 21 64 19 info@terre-en-partage.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Families in the Garden invites parents, grandparents, and children to garden, play, and enjoy a fun time together in the vegetable garden. On the agenda: natural gardening, exploring biodiversity, a shared snack, activities for children, and time for adults to chat about parenting in a warm and welcoming atmosphere. Reservations are recommended.

L’événement ATELIER FAMILLES AU JARDIN Lodève a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC