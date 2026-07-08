ATELIER FAMILLES Jeux en fête Musée Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert

Informations pratiques

Haut-du-Them-Château-Lambert

ATELIER FAMILLES Jeux en fête

Musée Château Lambert 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Quels étaient les jeux qui amusaient les enfants au XIXe siècle ? Plongez dans l’univers coloré et joyeux de la fête foraine et découvrez les jeux traditionnels qui les faisaient sourire et s’émerveiller. Petits et grands pourront tester, manipuler et s’inspirer, pour repartir avec plein d’idées pour jouer et créer en famille ! .

Musée Château Lambert 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 43 09

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English : ATELIER FAMILLES Jeux en fête

L’événement ATELIER FAMILLES Jeux en fête Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme