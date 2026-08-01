Atelier familles « Leporello » et visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée », Archives de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Atelier familles « Leporello » et visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée » Mercredi 28 octobre, 14h00 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Les familles investissent les Archives de Rennes !

Accompagnés par les artistes Guillaume Obé et Christophe Forget, de l’association La Turbine, emparez-vous des documents d’archives, notamment les fonds photographiques, pour réaliser votre propre Leporello (livre accordéon) !

Afin de s’immerger dans l’ambiance des archives et de la création plastique, cet atelier sera précédé de la visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée ».

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0223621260 http://www.archives.rennes.fr https://www.linkedin.com/company/archives-de-rennes/ [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/Fm__5l »}] Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques. Elles collectent les données et documents dans un souci de transparence administrative, pour justifier des droits et obligations des administrés ou pour documenter l’histoire du territoire rennais. Les Archives sont ensuite chargées de les classer, les conserver, les communiquer aux publics et les mettre en valeur par le biais d’actions diverses : ateliers pédagogiques, expositions, publications, accompagnement de projets, conférences et séances pratiques d’initiation. Contribuons à préserver notre environnement : pour accéder aux Archives de Rennes, nous vous recommandons de privilégier les transports doux :

Un parc à vélos est accessible sous le porche des Archives de Rennes.

Le stationnement dans l’avenue Jules-Ferry est payant. Une place y est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Métro

Ligne b, station « Jules-Ferry »

Bus

Ligne C3, arrêt Les Prairies

Ligne C2, arrêt Jules-Ferry

Vélo Star

Station Fac de droit – Avenue du doyen Roger Houin

Station Jules Ferry – 103 rue d’Antrain

Station Rectorat – 92 rue d’Antrain

Station Guéhenno-Fougères – 121 rue de Fougères

C’est aussi 20 minutes à pied depuis le centre-ville.

Les familles investissent les Archives de Rennes !

©La Turbine