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Atelier Fanzine prevalaye Rennes

Atelier Fanzine prevalaye Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : prevalaye

Adresse : la prevalaye rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Atelier Fanzine prevalaye Rennes 22 et 23 avril Ille-et-Vilaine

Atelier fanzine perché dans les arbres

Venez grimper et créer du fanzine à la prevalaye en collabortaion avec l’atelier du bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T17:00:00.000+02:00

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 http://lahaut.bzh animation@lahaut.bzh 0786405835

prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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