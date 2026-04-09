Atelier Fanzine prevalaye Rennes 22 et 23 avril Ille-et-Vilaine

Atelier fanzine perché dans les arbres

Venez grimper et créer du fanzine à la prevalaye en collabortaion avec l’atelier du bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T17:00:00.000+02:00

1

http://lahaut.bzh animation@lahaut.bzh 0786405835

prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

