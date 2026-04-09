Atelier Fanzine prevalaye Rennes
Atelier Fanzine prevalaye Rennes mercredi 22 avril 2026.
Atelier Fanzine prevalaye Rennes 22 et 23 avril Ille-et-Vilaine
Atelier fanzine perché dans les arbres
Venez grimper et créer du fanzine à la prevalaye en collabortaion avec l’atelier du bourg
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T17:00:00.000+02:00
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http://lahaut.bzh animation@lahaut.bzh 0786405835
prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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