Atelier Fanzine, prevalaye, Rennes

Atelier Fanzine 22 et 23 avril prevalaye Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Venez grimper et créer du fanzine à la prevalaye en collabortaion avec l’atelier du bourg

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Atelier fanzine perché dans les arbres