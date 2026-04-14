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Atelier Fanzine, prevalaye, Rennes

Atelier Fanzine, prevalaye, Rennes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : prevalaye

Adresse : la prevalaye rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Atelier Fanzine 22 et 23 avril prevalaye Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Venez grimper et créer du fanzine à la prevalaye en collabortaion avec l’atelier du bourg

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Atelier fanzine perché dans les arbres

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