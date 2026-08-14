Informations pratiques

La Ménitré

Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré

Les participants réalisent une création en réalité augmentée. Ils et elles inventent un scénario original, composent une fresque graphique et réalisent les animations en stop motion. Il suffit de scanner son dessin avec une tablette ou un smartphone pour que l’animation se révèle ! .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12 service.culturel@beaufortenanjou.fr

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English :

Augmented Window Workshop at La Ménitré

L’événement Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert