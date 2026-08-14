Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré Médiathèque La Ménitré
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré
Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré
Les participants réalisent une création en réalité augmentée. Ils et elles inventent un scénario original, composent une fresque graphique et réalisent les animations en stop motion. Il suffit de scanner son dessin avec une tablette ou un smartphone pour que l’animation se révèle ! .
Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12 service.culturel@beaufortenanjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Augmented Window Workshop at La Ménitré
L’événement Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à La Ménitré (Maine-et-Loire)
- Festival du Nouveau Théâtre Populaire Tournée des Vendanges Frankenstein à La Ménitré La Ménitré 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré 19 septembre 2026
- Croisière à thème : santé de la Loire, Bateau de Loire Odyssée, La Ménitré 19 septembre 2026
- Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré 20 septembre 2026
- Visite commentée du moulin et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49, Moulin de la Vierge, La Ménitré 20 septembre 2026