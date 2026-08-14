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AGENDA · La Ménitré

Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré Médiathèque La Ménitré

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque · La Ménitré

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
La Ménitré
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré

Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :
2026-11-18

Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré
Les participants réalisent une création en réalité augmentée. Ils et elles inventent un scénario original, composent une fresque graphique et réalisent les animations en stop motion. Il suffit de scanner son dessin avec une tablette ou un smartphone pour que l’animation se révèle !   .

Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12  service.culturel@beaufortenanjou.fr

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English :

Augmented Window Workshop at La Ménitré

L’événement Atelier Fenêtre augmentée à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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