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Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré

dimanche 20 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste · La Ménitré

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Adresse
1 Route de Beaufort 49250 La Ménitré
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 1 Route de Beaufort 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix

©commune de La Ménitré

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