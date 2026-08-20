Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré

Informations pratiques

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 1 Route de Beaufort 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix

©commune de La Ménitré