AGENDA · La Ménitré
Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, La Ménitré
dimanche 20 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste · La Ménitré
Informations pratiques
Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h00 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 1 Route de Beaufort 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite guidée et découverte de la restauration du chemin de croix
©commune de La Ménitré
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